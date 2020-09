Je kunt nu je maaltijd laten bezorgen...in het vliegtuig!

Thuisbezorgd.nl en Transavia hebben de handen ineen geslagen en zijn gestart met ‘in-flight’ bezorging, waarbij passagiers voor de vlucht een maaltijd naar keuze kunnen bestellen. Passagiers kunnen tot 1 uur voor het boarden via Thuisbezorgd.nl hun favoriete maaltijd bestellen; van sushi tot rendang, van salades tot ontbijt. De maaltijd wordt vers bereid door de keukenbrigade van iFleat en direct aan boord bezorgd. De vlucht van Amsterdam Airport Schiphol naar Faro had de primeur van deze service, die wereldwijd de eerste is.

De service is vooralsnog beschikbaar op vluchten naar vier bestemmingen in Griekenland, Portugal en Italië, maar naar verwachting wordt dit in de toekomst uitgebreid naar meer vluchten en vliegvelden. Passagiers op de geselecteerde vluchten worden via e-mail geïnformeerd over het aanbod van de in-flight delivery. Met de service kunnen ze vervolgens bij het Transavia Restaurant kiezen uit tien verschillende maaltijden. De maaltijd wordt vers bereid en direct bezorgd aan boord. Het cabinepersoneel serveert deze vervolgens uit bij passagiers.