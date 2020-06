Recept van de dag: de heerlijkste vissoep

Je moet toch bij de viswinkel zijn voor de nieuwe haring. Dan haal je daar ook een mengsel van wat er is, zoals zeebaars, inktvis, tong, grote garnalen en mosselen. En ernaast nog wat vissenkoppen en afsnijdsel. En dan gaan we dit geweldige recept maken. Eerst de olie verwarmen en je doet er ui, wortel en bleekselderij in. Ja, de grote drie, altijd goed voor een stevige basissmaak. Zet aan tot de groentes net zacht zijn. Doe de inktvis erbij. De azijn erbij en kook een paar minuten. Nu het visafsnijdsel. Doe er water bij tot het net onder staat. Zachtjes een half uurtje laten borrelen. Haal de inktvis eruit. Zeef de bouillon.

Opnieuw beginnen in een schone pan. Beetje olie en peterselie en knoflook. Doe de andere stukken vis erin. Even aanzetten. De inktvis mag er ook weer bij. Zout en peper en strooi er wat bloem over. En de tomatenblokjes. En nu de visbouillon die je zelf hebt gemaakt. Heel zachtjes laten garen. Mosselen die niet zijn opengegaan weggooien. Serveer in mooie borden met geroosterd zuurdesembrood. Zie je hoe eenvoudig zo’n vissoep eigenlijk is? Een recept om te bewaren, want na deze keer maak je het veel vaker en het komt snel naar je hand te staan en krijgt jouw eigenheid.

Nodig voor 6 personen

• 1 ui, in stukken

• 1 wortel, in stukken

• 1 tak selderie, in stukken

• 1½ kilo vis door elkaar.

• mosselen, garnalen, witvis die er is, inktvis in stukken

• ½ glas witte wijnazijn

• 1 teen knoflook

• 1 eetl bloem

• 700 gr blik tomatenblokjes

• zout en zwarte peper

• peterselie