In dit hotel in Voorburg vind je de perfecte combinatie van ’vreugd’ en rust

Vreugd en Rust is de naam van het landgoed en het bijbehorende statige landhuis waarin Central Park is gevestigd. Een pand dat uit 1751 stamt, met een rijke historie.

Zo behoorde het ooit toe aan Hester van Staphorst die te boek staat als het rijkste meisje van Holland. Uit het zorgvuldig bijgehouden dagboek van kleinzoon Gauillaume blijkt dat het op Vreugd en Rust heus niet altijd rust was, getuige zijn beschrijvingen over zijn studententijd. Meer recent: vanaf 2014 zwaaide Ron Blaauw er vier jaar lang de scepter, inmiddels staat het op eigen benen.

Anno 2020 is er in het inmiddels hotel zoveel vreugd en rust als je zelf wilt, natuurlijk. De rust komt vooral van het groen om het landhuis heen: een mooie tuin met houten buitenbar achter, vast goed voor de nodige zomerfeesten. Ook een bruiloft zal hier helemaal tot z’n recht komen. Ook de entree is een groene weelde, met strak gesnoeide buxussen. Vlakbij is een hertenkamp, in de verte kabbelen de bootjes de Vliet af, in de verte loeit een koe. Als dat geen rust is!

Al valt er op een steenworp afstand van het hotel genoeg te beleven: op loopafstand zit je zo in het bescheiden centrum van het chique Voorburg, met voldoende winkels en restaurants voor de nodige ‘vreugd’.

In het hotel zelf is de rijke historie nog overal aanwezig: het 18e-eeuwse trappenhuis, de statige plafonds, de mooie raampartijen, plafondversieringen en de vintage meubelen in de kamers zoals de grote houten linnenkast.

De kamer heeft tegelijkertijd het grootste balkon ooit in mijn reishistorie gemeten: bijna net zo groot als de toch al riante afmeting van de kamer en uitkijkend over de tuin met lonkende bar. Ook groot is het tweepersoons bad, diep weggestopt in het natuursteen van de badkamer. Let wel: de instap is hoog, charmant erin en eruit is een opgave.

De vreugd komt vooral van het ook al zo reusachtige Hästens-bed. Het typerende blauwwit geblokte patroon valt sowieso op, zeker afgezet tegen het grijsgroene bloemenbehang. Niet om een promopraatje voor het Zweedse beddenmerk te houden, maar eenmaal in deze geblokte weelde is het lastig om je eruit te slepen.

Voor wie zich wel uit het bed weet te krijgen, wordt het ontbijt geserveerd in de lichte ontbijtkamers met hoge plafonds, ook alweer zo statig. In de serre erachter is plaats voor het diner. Vreugd en Rust te over in hotel Central Park.

In ’t kort

Interieur

Antiek gemengd met modern: een oude houten linnenkast tegenover een glazen industrieel bureau, bijvoorbeeld.

Locatie

Midden in het groen, het centrum vlakbij. Het hotel beschikt over eigen parkeerruimte die met groen van de weg is afgeschermd.

Service

Enthousiast, hartelijk en vriendelijk.

Praktisch

Kamerprijzen vanaf €130 op basis van 2 personen

centralparkvoorburg.com