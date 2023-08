Zo richt je een geveltuintje in

In ieder geval moet de basis goed zijn. Graaf oude grond en/of zand tot een diepte van zo’n 30 centimeter uit en vervang door potaarde.

Dan is het tijd voor het leuke werk: de planten. Bedenk goed welke soorten u wilt gebruiken, want niet alle zijn geschikt voor een geveltuin. Kies niet voor grote groeiers en ook niet voor prikkende struiken.

Check of de tuin op noorden of zuiden ligt en zoek bijbehorende schaduw- of zonliefhebbers. Worden het vaste planten of kleurige eenjarigen?

En waarom ziet het huidige tuintje er zo desolaat uit? Misschien valt er vanwege een overhangend dak weinig tot geen regen op; sowieso vangen geveltuinen vaak niet veel water. Dan is water geven van levensbelang.

Bekijk ook: Deze klimplanten doen het goed in de schaduw