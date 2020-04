Breng het zonnetje in huis!

Nu veel mensen vanuit huis werken is het interieur belangrijker dan ooit. Voor een zonnige sfeer is mijn interieuradvies de nieuwe trendkleur crème-geel. Decoreer bijvoorbeeld de glazen pui met de nieuwe collectie jaloezieën van Luxaflex. Hiermee kun je ramen tot wel 5 meter hoog afdekken. Het gevoel van luxe versterk je door een wand te bekleden met houtfineer. Mix met rotanmeubelen en accessoires van gevlochten materialen voor een extra tropisch accent.

50 mm jaloezie met MegaView, in een zachtgele tint uit de collectie colors van luxaflex.nl en SS19 – muuto.dk

Thuiswerken with a view

Door de MegaView uitvoering met nieuwe kantelfunctie van de horizontale jaloezieën van Luxaflex heb je een beter uitzicht naar buiten. Ideaal voor de thuiswerkplek: het felle daglicht kun je filteren, zodat je scherm goed leesbaar blijft. Mix lichte naturellen in de basis met een vleugje pastelgeel: dit nieuwe dresssoir van Muuto met ribbelstructuur geeft het moderne interieur een fris en zonnig accent.

Houten achterwand Polyrey E083 Élina Clair van Leeuwerik en servies April van bloominville.com

Hout op de muur

Steeds vaker worden wanden voor een warme en natuurlijke sfeer bekleed met een houtfineer. Laat het voor de juiste verwerking aanbrengen door een interieurbouwbedrijf. Combineer met houten meubelen en ambachtelijk gemaakte keramieke accessoires.

Rattan fauteuil en accessoires van asart.fr

Altijd zomer

In het moderne en vaak strakke interieur brengen handgemaakte meubelen en accessoires van gevlochten materialen een nieuw elan. Je zult zien dat de sfeer meteen zomers en ontspannen wordt. Deze objecten passen overal bij, je hoeft ze niet netjes neer te zetten en je neemt ze ook zo mee naar buiten op je terras. Gezellig!

Resort at home

Met deze accessoires is het alsof je thuis in een tropisch resort. Nou ja, bíjna, dan. Hang de wanddecoratie The Alang Alang M van Bazar Bizar aan de wand en decoreer de bank of je bed met katoenen kussens van Bloomingville. De Poef Samy is van Kave Home. Je hebt maar één mooie bloem nodig voor in dit gele vaasje van Zara om het zonnetje in huis te halen.

