Zo weet je zeker of bakpoeder en baking soda nog goed zijn

Zowel bakpoeder als baking soda zijn zo’n half jaar tot een jaar houdbaar. Het kan natuurlijk gebeuren dat je het wat langer in de voorraadkast hebt staan. Hoe weet je dan zeker of je het nog kunt gebruiken?

Kitchn zocht het uit. Wat blijkt: het kost je slechts een minuutje om te ontdekken of je bakpoeder of baking soda nog goed zijn. Zowel bakpoeder als baking soda zijn in feite chemische rijsmiddelen die reageren op temperatuur en andere factoren. En het enige wat je dus hoeft te doen, is testen of deze chemicaliën nog werken.

Wat je nodig hebt

Bakpoeder of baking soda

Maatbeker

Heet water

Een theelepel om te meten (je hebt 1/4 theelepel nodig)

Witte of appelciderazijn (bij het testen van baking soda)

Zo doe je de test

Vul eerst je maatbeker met 120ml heet water. Test je baking soda? Voeg dan nu een kwart theelepel azijn toe. Test je bakpoeder? Dan mag je die stap overslaan. Voeg vervolgens een kwart theelepel baking soda of bakpoeder toe. Ontstaan er direct bubbels? Dan kun je je vrolijk door met bakken.

Geen bubbels? Dat moet je toch echt eerst naar de supermarkt...