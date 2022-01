Dagrecept: Spaanse tortilla met of zonder chorizo

Strikt genomen niets aan gelogen, al heb je natuurlijk veel meer aan verse groenten dan een bewerkt product met groente erin. Een typisch gevalletje marketing. Wij gaan voor een Spaanse tortilla, sowieso lekkerder en je bepaalt zelf hoeveel groente je erin stopt. Pel de uien en snijd ze fijn.

Fruit vijf minuten in een koekenpan met olijfolie, maar laat ze niet karamelliseren en leg apart. Was en schil ondertussen de aardappelen. Snijd in blokjes of plakjes, hoe je wilt. Bak ze in een andere pan in voldoende olijfolie zacht, zonder dat ze bruin of krokant worden, leg ook apart en dep droog met keukenpapier.

Je kunt op dezelfde manier ook stukjes paprika of chorizo bakken, droog deppen en aan de tortilla toevoegen. Houd dan wel rekening met een eitje extra of gebruik minder aardappel. Klop in een kom de eieren met wat zout en en peper, neem een pan van 24 cm en verhit 1-2 el olie.

Voeg de aardappelen en uien toe, verdeel ze over de pan, voeg de eieren toe. Bak op matig vuur tot het ei gaar is. Draai halverwege met een bord de tortilla om en serveer warm. Lekker als snack of op een stokbroodje.

Nodig voor 2-3 personen:

- 5 grote aardappelen

- 1 ui, 5 eieren

- olijfolie (om te bakken)

- zout naar smaak

- zwarte peper

- Optioneel: rode paprika (in stukjes) of blokjes chorizo