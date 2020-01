Mentaliteitshistoricus Henri Beunders: ’Tattoos zijn de explosie van het ik’

Als voetballer Memphis Depay een doelpunt viert door zijn shirt uit te trekken, is de leeuwenkop op zijn rug niet te missen. Ⓒ ANP

Amsterdam - Nog nooit was de mens zo leesbaar als nu, met al die tekens op zijn huid. De renaissance van tattoos begon een halve eeuw terug en het eind lijkt in zicht. Mentaliteitshistoricus Henri Beunders onderzocht wat de tattoodrager wil uitdragen. „Het is de explosie van het ik.”