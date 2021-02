Bordspelletjes zijn in (en deze spellen worden door onze lezers graag gespeeld)

Ik werd toch even op mijn plaats gezet na de oproep over bordspelletjes afgelopen week, want blijkbaar kunnen Risk en Monopoly niet meer anno 2021.

Dat schrijft Timo van Hest. Het wordt alleen niet duidelijk of dit te maken heeft met de gedateerdheid of de imperialistische en respectievelijke kapitalistische inslag... „Spelletjes die momenteel niet mogen ontbreken zijn Pandemic (schrikbarend actueel), De crew, Dixit, Lost Cities, Codenames, Magic maze, Mysterium en Spyfall.”

Ik loop heel erg achter geloof ik, want ik ken niet een van de suggesties! Gelukkig reageerde ook Eric Clabbers. Die is namelijk fan van Kolonisten van Catan, Carcassonne, Axis and Allies, schaken, het Keezenspel én Monopoly! Dat Keezenspel kwam ik vaak tegen, een combinatie van pesten en Mens erger je niet.

Maureen de Vos speelt gewoonlijk met twee vrienden Kolonisten van Catan, maar dat kan even niet door corona. „Normaal spelen we elke vier weken, met als inzet dat de verliezer betaalt voor een diner. Maar Kolonisten kan ook met zijn tweetjes.”

We wensen iedereen veel plezier met hun bordspelletjes!

Keezen maar!

Ik ben verslaafd aan het gewone spel Keezen, daarbij spelen mijn vrouw en ik ook enkel varianten op dit spel zoals Keezen the Battle, Tokken en Flielands knikkeren.

Fred van Riemsdijk

Yatzee en sjoelen

Mijn zus en ik zijn in de zeventig, maar elke maandagmiddag spelen we Rummicub of Yatzee. In onze familie zijn spelletjes helemaal in; wij spelen dan ook graag met de kleinkinderen. Ook biljarten en sjoelen we in onze kelder!

Bertie van Laar

Heerlijke afleiding

Mijn man en ik spelen bijna dagelijks Kolonisten van Catan: het basisspel, met zeevaarders, met steden, ridders en meer. Ook spelen we dit bordspel gewoonlijk elke vier weken met vrienden, helaas kan dat nu even niet. Ik werk in de zorg, het is een héérlijke afleiding.

Maureen de Vos

Liever naar buiten

Voor mij was het een straf als er bordspelletjes op tafel kwamen, altijd van die lange spelletjes op en rond de tafel, ik heb ze op marktplaats gezet en binnen één dag was ik ze kwijt. Ik ben meer een buitenmens; als iemand met bordspellen aankomt, bedank ik vriendelijk!

Leo Verkerk

Online dammen

Mijn geliefde bordspel is reeds sinds jaren het bekende spelletje dammen. Ik beleef hier enorm veel plezier aan en kan het bovendien opnemen tegen goede dammers op de website playok.com. Ik kan het iedereen aanraden. Wie geïnteresseerd is moet maar eens contact opnemen met de Koninklijke Nederlandse Dambond in Veenenaal.

J. Sonius