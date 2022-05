Dagrecept: Smakelijke lamskoteletjes met munt en citroen

Bij shoarma van varken of kip mis ik namelijk de uitgesproken smaak van lamsvlees. Dit hoeft niet altijd zo krachtig op smaak worden gebracht, integendeel!

Frisse, mildere kruiden zoals tijm, oregano, salie, munt of rozemarijn gaan perfect met lamsvlees. Neem deze eenvoudige, maar heerlijke koteletjes met munt, uit De Zilveren Lepel.

Meng het citroensap, 3 el olijfolie en de gehakte munt in een kom. Leg de lamskoteletjes erin en marineer ze 1 tot 2 uur; draai ze af en toe om. Verhit de boter en de rest van de olie in een koekenpan. Giet de karbonades af, leg ze in de pan en bak ze 2 minuten aan elke kant.

Bestrooi met zout en peper en serveer ze met in boter gebakken doperwten of courgettes, en gebakken aardappeltjes of rijst.

Nodig voor 4 personen:

- sap van 1 citroen

(gezeefd)

- 5 el olijfolie

- 1 takje verse munt

(fijngehakt)

- 8 lamskoteletjes

- 20 g boter (en extra

voor de doperwtjes)

- zout en peper

- 400 g doperwtjes of

courgettes (in schijfjes)