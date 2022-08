Dit mag nooit weg: boortorentje met zout

Jozo-zout, wie kent het niet? Dit voorwerpje heeft ermee te maken en wordt gekoesterd door Toos ten Thij. Zij werkte in de jaren zestig/zeventig bij de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie (KNZ) in Hengelo. Eerst ter assistentie op de post- en archiefkamer en later op de afdeling belasting en verzekering.

Toos vertelt: „Het was mijn werk om personeel en boeren uit de omgeving die hun land beschikbaar stelden om er boortorens op te plaatsen, te helpen Ik hielp hen met invullen en afsluiten van hun belastingaangifte en hun verzekeringen.”

„Deze boortorens werden gebruikt voor boren naar zout en voor oppompen van de zoute pekel die dan later in de zoutfabriek tot het befaamde Jozo-zout werd verwerkt. Van de boortorens stonden er tientallen in ons mooie Twentse landschap. Ze hoorden er gewoon bij.”

Tegenwoordig staan in de omgeving van Boekelo nog enkele mooie gerestaureerde exemplaren. Via de bekende Zoutfietsroute zijn ze in volle glorie te bewonderen, net als het Zoutmuseum in Delden.

„De torens werden, in miniformaat, ook als porseleinen boortorentjes (zoutvaatjes) aan relaties uitgedeeld. Een gewild hebbedingetje. Het zout dat ik vroeger gratis van de zaak mocht meenemen, is uiteraard al lang op! Dat kun je niet bewaren. Mijn boortorentje wel. Ik kijk er nog steeds met plezier naar als ik aan mijn bureautje de belastingaangifte invul.”

