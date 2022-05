Deze cruise doorkruist 25 landen in vijf maanden

Door redactie lifestyle Kopieer naar clipboard

Ⓒ 123rf

Veel cruiseliefhebbers zijn het erover eens: eenmaal op een cruise geweest, wil je nooit meer anders. Voor hen kan een cruisevakantie niet lang genoeg duren. Zij kunnen nu hun hart ophalen, want Regent Seven Seas Cruises heeft een nieuwe cruise rond de wereld aangekondigd. Het schip vaart door 25 landen in 150 nachten.