Ruben Maduro (33) is het brein achter de botanische rum van Spirited Union

Maduro zag dat de rumwereld heel traditioneel is en ietwat vastzat. „Qua innovatie en creativiteit gebeurde er weinig. Aan de ene kant had je de grote merken die voortborduurden op wat ze al jaren deden, aan de andere kant de piraten, met hun kunstmatige smaakstoffen en veel suiker. Daar wilde ik tussenin gaan zitten.”

Aan de keukentafel met een kladblokje en door zelf in potten en pannen smaken te extraheren, bedacht Maduro Spirited Union: één van de eerste („zo niet dé eerste”) botanische rum, naar een nieuw recept met kruiden en specerijen zoals Italiaanse citroenen en theeblaadjes.

Traditioneel als de rumwereld was, stond die wel open voor vernieuwing, merkte hij. „In korte tijd, vier jaar, groeiden we van één bar naar verkoop op 15 markten wereldwijd en landelijk verkrijgbaar in de Gall&Gall.”

Snelle marketing

In de houten schappen van Maduro’s distilleerderij in Amsterdam staan mooie flessen met kleurrijke etiketten. Zelfs blikjes die binnenkort op de markt komen waardoor ook de supermarkt wordt bediend en de drempel om rum te kopen nog lager wordt; een van zijn ambities. Sceptici kunnen dat afdoen als snelle marketing, maar „dat is nu eenmaal onderdeel van het succes”, vindt Ruben Maduro.

„Smaak is het belangrijkste, maar om een succesvol merk internationaal weg te zetten, moet je een sterk verhaal hebben dat de doelgroep aanspreekt. Daar hoort merkuitstraling bij. Als je door de supermarkt loopt staan er tien producten op een plank, je moet er wel uitspringen. Ik denk tot in detail over verpakking na, maar ook over duurzame ontwikkelingen als de zaak die op zonne-energie draait en elektrische auto’s.”

Rum-renaissance

Uiteindelijk draait het maar om één ding: meer mensen aan de rum helpen. „We willen geen merken kannibaliseren door te roepen dat we beter zijn, maar we willen een rol spelen in de rum-renaissance die op handen is. Net als met gin dat ooit een oudevrouwendrankje was. Natuurlijk is dat hoop en op onderbuikgevoel gebaseerd, maar ook op cijfers: het volume van rum groeit harder dan dat van gin. Mensen gaan op zoek naar nieuwe drankjes, net zoals ze op zoek gaan naar nieuwe restaurants.”

„Er komen steeds meer jonge rummakers bij die ook tegen de heilige huisjes aanschoppen. Natuurlijk houden we rekening met de historische waarde, in workshops leggen we uit hoe rum al honderden jaren wordt gemaakt. Tegelijkertijd willen we aan de boom schudden. Niet om recalcitrant te zijn, maar om te laten zien hoe veelzijdig en mooi rum is.”