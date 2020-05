Hemelvaartsdag vieren met 1,5 meter afstand: dit kun je allemaal doen

Weekendje weg in eigen land

Wat is nou fijner dan een lang weekendje tot rust komen in de prachtige Nederlandse natuur. Support het binnenlandse toerisme en ga eens naar een plek waar je nog nooit bent geweest. Maak een fietstocht, huur een sloepje of kano en laat je is verrassen door hoe leuk vakantie in eigen land kan zijn. Meer info hier.

Beestenboel

Het belooft mooi weer te worden, dus als je op Hemelvaart gebruik wil maken van de zon dan is dit de perfecte kans om naar een dierentuin te gaan. Allerlei dierentuinen hebben laten weten dat ze hun deuren deze week weer na een lange tijd geopend hebben. Ga jij kijken bij het babyolifantje wat op 5 mei in Artis is geboren?

Sprookjesbos

Er is ook goed nieuws voor alle pretparkliefhebbers. Verschillende attractieparken hebben deze week bekend gemaakt weer open te gaan. Dan wel op aangepaste wijze en met een beperkt aantal gasten. Bij sommige pretparken moet je vooraf reserveren, dus twijfel niet te lang.

Hapje sapje

Het is natuurlijk even balen dat je nu nog niet uiteten kan. Maar dat mag de pret niet drukken. Verschillende restaurants bezorgen namelijk de lekkerste Hemelvaartsdiners bij jou thuis. Er zijn veel lokale restaurants die zich onlangs hebben aangemeld bij thuisbezorgd.nl. Kijk of er bij jou in de buurt een restaurant is die bij jou kan komen bezorgen. Zo geef je ook in deze coronatijd de horeca wat extra steun!

Feestje in de tuin

Dat de meeste festivals dit jaar niet door kunnen gaan, is wel duidelijk. Maar dat is geen reden om je stoute dansschoenen weg te gooien. De organisatoren van Groove Cruise komen namelijk met een digitale versie van het evenement. Met muziek van de beste dj’s als Sam Feldt, Adam Scott en Awakend. Luister hier de hele dag live naar de lekkerste house en techno in jouw tuin.