Wie weet waar Corry’s medaille is gebleven?

Dit voorwerp mag nooit weg, maar de inhoud is wel verdwenen! Corry van der Vliet zou die dolgraag weer in haar bezit krijgen.

In dit zilverkleurige doosje zat namelijk een medaille. In 1953 door de 10-jarige Corry met veel bikkelen verdiend tijdens een schaatswedstrijd op de Kleine Poel in Amstelveen. Een evenement, want Sjoukje Dijkstra gaf er een demonstratie kunstrijden.

Daarna werden afstanden gereden en zowaar: Corry wist, waarschijnlijk op de 500 meter maar helemaal precies weet ze het niet meer, de tweede plaats in de wacht te slepen. Heel bijzonder aangezien zij het enige meisje was dat aan de scholierenwedstrijden meedeed. „Ik was erg trots dat ik zilver had gewonnen. Hoewel de meester alleen oog voor de prestaties van de jongens had.”

„De hoofdmeester van mijn Cornelis Tromp-school was ook aanwezig. De medaille moest ik bij hem inleveren want hij zou in de school worden opgehangen. Het kleine doosje waarin hij zat, mocht ik wel meenemen.”

„Thuiskomen was trouwens nog een heel avontuur want ik had geen geld meer voor de bus bij me en het werd donker. Gelukkig zag ik een bekende en mocht ik achter op de fiets. Koud dat het was!”

U raadt het al: Corry zag de medaille nooit meer terug... De school is inmiddels opgeheven en zij heeft geen idee waar het kleinood is gebleven. Zou iemand het eremetaal nog hebben? Weinig kans, denkt Corry, maar je weet maar nooit. Elk jaar als het in de winter koud is, moet ze even aan haar overwinning terugdenken.

Wie de medaille heeft, mag mailen naar toen@telegraaf.nl