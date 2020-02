Waarom dit dé vakantiebestemming is voor avonturiers

Dit blijkt uit cijfers van reisorganisatie Otravo.

Wildwatervaren

Honderden watervallen maken Kroatië de ultieme bestemming voor raften. Echte waaghalzen kunnen met gids de 63 kilometer lange Mrežnica-rivier afleggen, die bestaat uit maar liefst 93 watervallen! Moed wordt beloond met adembenemende eetpauzes onderweg, middenin de natuur.

Peddelsurfen

Peddelsurfen (suppen) is ideaal als je lichter van je vakantie wilt terugkomen. Met keuze uit meer dan duizend eilanden is deze actieve sport ideaal voor het ontdekken van zeegrotten.

Paragliden

Geen betere manier dan genieten van een uitzicht als vanuit de lucht, toch? Voetjes van de grond en laat de adrenaline zijn werk doen. Stap uit je comfortzone en keer terug uit vakantie met een sterk verhaal!

Duiken

Ontdek het prachtige onderwaterleven in Kroatië. De rijke diversiteit aan flora en fauna maakt de Adriatische Zee een van de beste plekken ter wereld om te duiken.

Kajakken

Wie het iets rustiger aan wil doen, kan gaan kajakken. Het eiland Rab, in het noorden van het land, is de meest populaire plek voor deze sport.

Bergbeklimmen

Of je nu een amateur of expert bent, tal van gidsen bieden de mogelijkheid om berg te beklimmen in verschillende nationale parken.

Zeilen

Maak je je liever geen zorgen over je veiligheid, maar hou je wel van sport? Zeeën van tijd om met een zeilboot rond te varen op de Adriatische wateren. De ultieme gelegenheid om in alle rust te zonnebaden en te zwemmen.