Lijstje: deze vliegvelden met de meeste vertraagde en geannuleerde vluchten zou je het beste kunnen mijden

De luchtvaartindustrie heeft het momenteel niet makkelijk. Niet alleen op Schiphol is het chaos, ook op buitenlandse vliegvelden is er sprake van lange wachtrijen, verloren bagage, vertraging en geannuleerde vluchten.

FlightAware, een softwarebedrijf dat vluchten overal ter wereld volgt, heeft een lijstje opgesteld van luchthavens waar de meeste vluchten zouden zijn vertraagd. Om tot de rangschikking te komen, is er gekeken naar vluchtgegevens van 26 mei tot 19 juli.

Volgens FlightAware staat Pearson International in Toronto met stip op 1 als het gaat om de meeste vertragingen. Maar liefst 52,5% van de vluchten vertrok tussen 16 mei tot 19 juli niet op tijd. In Frankfurt is de situatie ook niet al te best: 45,4% van de vluchten had vertraging en ook Charles de Gaulle in Parijs kun je ook het beste mijden. Daar had 43,2% van de vluchten een andere vertrektijd dan gepland.

Schiphol staat vierde op de lijst. In ons eigen land vertrok met 41,5% van de vluchten met vertraging, zegt het softwarebedrijf.

De top 10 volgens FlightAware:

Toronto Pearson International Airport , Canada (52,5 procent van de vluchten vertraagd) Frankfurt Airport , Duitsland (45,4 procent) Parijs Charles de Gaulle Airport , Frankrijk (43,2 procent) Amsterdam Schiphol Airport , Nederland (41,5 procent) London Gatwick Airport , VK (41,1 procent) Heathrow Airport , VK (40,5 procent) München Airport , Duitsland (40,4 procent) Internationale luchthaven van Athene , Griekenland (37,9 procent) Sydney Kingsford Smith Airport , Australië (34,2 procent) Orlando International Airport , VS (33,4 procent)

Geannuleerd

Vertraging is één ding, een vlucht die geannuleerd is, is mogelijk nog vervelender. Ook daar heeft FlightAware uiteraard naar gekeken.

Shenzhen Bao'an International in China heeft de afgelopen weken 7,9 procent van alle moeten annuleren. Op nummer twee en drie staan twee vliegvelden in New York: Newark (7,4 procent) en LaGuardia (7 procent).

Ook in deze top 10 komt Schiphol (helaas) voor. Kijk maar: