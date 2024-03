Vandaag, 9 maart, is het Internationale Barbie Dag. De hoogblonde pop zag het levenslicht op 9 maart 1959. Inmiddels kent ze vele gedaantes. En ook vele fans, zoals René Heerbaart (60) uit Hengelo. Elke vierkante meter van zijn huis is bezaaid met poppen, in het bijzonder Barbiepoppen uit de jaren 60 en 70.

© Robert Hoetink De paar duizend poppen staan door het hele huis, tot in het toilet, de slaapkamer en zolder aan toe. Voor de rest van de verzameling heeft René momenteel drie opslagen.