Zomertijd gaat zondag in: wat zijn de voor- en nadelen?

In Nederland is de zomertijd in 1977 ingevoerd. Het idee was destijds simpel: langer daglicht betekent minder energieverbruik voor verlichting. Alleen is dat inmiddels achterhaald; lampen zijn in de loop der jaren een stuk energiezuiniger geworden.

Voordelen

Een voordeel van de zomertijd is uiteraard dat het langer licht blijft. Voorstanders van de zomertijd zeggen dat dat weer goed is voor de gezondheid omdat veel mensen door de zomertijd langer in de buitenlucht zijn en meer in beweging zouden zijn.

Nadelen

Het verzetten van de tijd heeft gevolgen voor onze biologische klok; die raakt in de war. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) veroorzaakt het verzetten van de klok slaapgebrek, vermoeidheid en overgewicht. Ook zouden er volgens rapporteurs van het RIVM direct na de wisseling naar de zomertijd meer hartinfarcten voorkomen.

De Europese Commissie diende in 2018 een voorstel in over het afschaffen van de verplichte zomer- en wintertijd. Dat voorstel is de ijskast ingegaan, waardoor er voorlopig niets verandert aan het verzetten van de klok.

Ezelsbruggetje

Moet jij steeds weer nadenken of de klok nou vooruit of achteruit gaat? Er is een handig ezelsbruggetje: in het voorjaar gaat de klok vooruit.