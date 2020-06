Zomerse temperaturen vragen om bietencocktails en gekoelde rode wijn

Cocktail, maar dan anders

Ⓒ Michael van Emde Boas

Onze Felix begint met een cocktail, natuurlijk. Daarom vroeg hij Richard Zijlstra van Triple C in Amsterdam om een aantal recepten, waarvan er een ook echt uitsprong: met bieten!

Zijlstra: „De trend is duidelijk. Drankjes, bijvoorbeeld bij het eten, die wel pittig zijn maar geen of nauwelijks alcohol bevatten. De aperitiefkaarten die ik voor heel veel restaurants heb mogen maken, moeten ook stoere smaken hebben, maar alcohol gaat van ’low’ naar ’no’.”

Overigens is een cocktail een mengsel van minimaal drie ingrediënten, waarvan er twee drinkbaar moeten zijn en één alcohol moet bevatten. Ook een trend: het moet ook weinig calorieën bevatten.

De Red Recovery met bietensap is. „een geweldige beleving. Bietensap gemixt met azijn van Pedro Ximenez, sherry. Volkomen krankzinnig”, aldus Felix.

Zie hier het recept, zodat iedereen er van kan genieten:

- 50 ml rode bietensap

- 5 ml Pedro Ximenez azijn

- 20 ml Teisseire See Salt Caramel siroop

- 75 ml London Essence Bitter Orange & Elderflower Tonic

- 75 ml London Essence Ginger Beer

Zijlstra: „De kracht zit ’m in het aardse van de bietensap die dan meteen weer wordt opgetild door het beetje azijn. Ook de azijn komt van de aarde, maar samen geven ze het gevoel alsof je in een biefstuk bijt.”

Tonic, maar dan anders

We kennen limoncello, we kennen tonic, we kennen gin-tonic, maar we kenden nog geen limoncello-tonic. Die is er dus wel, in meeneemblikje, ook nog eens. Gevuld met Fiorito Limoncello Superiore, tonic, limoengras en basilicum, wat zorgt voor een frisse en kruidige smaak. Drink hem gewoon uit het blikje (verkoopprijs €1,99), of maak er een feestelijk aperitief van, geserveerd in een glas met ijs.

Gin, maar dan anders

Inmiddels kunnen we concluderen: gin-tonic is here to stay. En dus zijn er inmiddels legio varianten op de markt. De nieuwste: Ghino, bedacht door twee goede vrienden tijdens een beschonken avond, altijd het moment voor goede ideeëen. Hun conclusie: een goede gin is over het algemeen redelijk prijzig, de smaak van de meeste gins is zeer sterk en de tonic is vaak bepalend of het mengsel drinkbaar is. Dat moest anders: een betaalbare gin (consumentenprijs circa €28,50) die niet de tonic nodig heeft, maar juist versterkt. Om hem net even anders te maken maak je de Skinny Ginny; Ghino met eenvoudigweg sprankelend water.

Rode wijn, maar dan anders

Rode wijn, die drink je op kamertemperatuur. Toch? Niet dus. Al jarenlang weten Nederlandse wijnkenners dat je vooral in de lente en zomermaanden je rode wijn juist licht gekoeld moet drinken. In Spanje worden in restaurants en wijnbars veel rode wijnen allang op deze manier aangeboden. Natuurlijk niet ijskoud zoals bij witte of rosé wijnen, maar drink bijvoorbeeld de rode Ribera del Duero eens bij een temperatuur van 17 °C. Bbq of tapas erbij, en kijk maar eens wat het doet! De volle smaak van de wijn blijft bij het koelen namelijk behouden, maar het wrange van tannine wordt minder.