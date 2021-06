New Pokémon Snap Review

Wat is het?

New Pokémon Snap is, zoals de naam al doet vermoeden, geen nieuw concept. Waarom het wiel opnieuw uitvinden, zal Nintendo gedacht hebben. In 2000 kreeg Europa Pokémon Snap al voorgeschoteld op de Nintendo 64. Het was een game waarbij de speler eigenlijk niets hoeft te doen en vanzelf door game-mechanieken vooruit gestuwd wordt, of zoals dat in game-taal heet: ‘on-rails’. Als speler neem je plaats in een karretje, net als op de kermis in een achtbaan, en vanaf dat moment heb je geen controle over waar je heen gaat. Waar je wél controle over hebt — en dat is dan ook de hele essentie van de game — is het schieten van foto’s. Overal in de levels liggen Pokémon verstopt en als onderdeel van het verhaal moet jij er zoveel mogelijk goed op de foto zien te krijgen.

Is het wat?

Dat klinkt leuk, maar dat is het niet voor iedereen. Het on-rails gedeelte gaat namelijk tien keer slomer dan een echte kermisattractie en is ook veel langzamer dan in andere on-rails titels – veelal games waarin gespuis afgeschoten moet worden. Daardoor is de game enkel bedoeld voor zij die over een flinke portie geduld beschikken. Zie het meer als de titel voor mensen die een rustige game willen, waarin niet te veel gebeurt, waarin heel rustig progressie wordt geboekt. Als je dat zoekt én houdt van fotograferen is de game best aardig.

Of je de beste foto maakt, hangt er vanaf hoe goed je je best doet. Zo moet je met een camera op het juiste moment inzoomen, het liefst ook andere Pokémon op de foto zetten en mooie plaatjes schieten. De Pokémon zelf zitten soms flink verstopt en in sommige gevallen moet je ze zelfs lokken met fruit. Het is dus niet per se een eenvoudige klus om alles uit de game te halen, alle Pokémon te fotograferen en de hoogste scores binnen te halen. Mensen die hier geen genoeg van kunnen krijgen zullen dan ook even zoet zijn.

Plus- en Minpunten

+ Ziet er mooi uit

+ Veel verschillende Pokémon

- Zeer laag tempo

- Er gebeurt gewoon zo weinig

- Geen normale Pokémon game

Conclusie

Wil je eens wat anders op de foto zetten dan je familie of omgeving, dan zou je eens los kunnen gaan in de wereld van New Pokémon Snap. Spelenderwijs kun je allerlei toffe plaatjes schieten en voor je het weet vraag je je af waarom niemand jou benaderd heeft voor de tv-show Het Perfecte Plaatje. Houd er wel rekening mee dat dit geen standaard Pokémon game is en er verder qua gameplay niet zo heel veel spannends gebeurt. Het tempo is bizar laag en heel veel valt er uiteindelijk niet te ontdekken.

Deze review is in samenwerking met XGN.NL