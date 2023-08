Op deze plek eet je de allerbeste focaccia

Daarvoor moet je naar Italië, Camogli om precies te zijn. Dat is overigens heen straf: het dorpje ligt in het dromerige Cinque Terre en is één van de kleurrijke dorpjes gebouwd aan de kustlijn van Ligurië. En je eet hier dus de allerbeste focaccia die je ooit zult gaan eten, schrijft het magazine Food & Wine.

Maas in de wet

Wil je genieten van de focaccia, dan moet je op zoek naar de Revello Focacceria & Pasticceria. Sinds 1964 maakt Giacomo Revello daar zijn briljante focaccia. Althans: inmiddels doen zijn zoons het werk, al komt de 83-jarige pater familias wel elke dag even een kijkje nemen op de zaak.

Wat de focaccia zo goed maakt, blijkt een kleine maar noodzakelijke aanpassing in het recept. In de jaren 70 is er in Camogli een lokale wet waardoor de productie en verkoop van brood op zondagen verboden is. Revello besluit een maas in de wet te zoeken. Door suiker en eieren aan zijn focaccia toe te voegen, kan hij zijn brood verkopen als gebakje en kan hij toch open. Hij is daarmee de enige bakkerij die altijd open is.

Lokale kaas

Naast het ei en de suiker, is er meer bijzonders aan de focaccia van Revello. Het wordt gemaakt met Stracchino, een kaas uit het naastgelegen dorp Recco. De kaas wordt voorzichtig door het dunne deeg gekneed, waarna het brood wordt afgedekt met nog een laag van het dunne deeg, olijfolie en zout.

Mocht je zelf willen proeven hoe goed de focaccia is, dan zul je wel even in de rij moeten staan. Volgens mensen die van het brood hebben geproefd, is dat meer dan de moeite waard.

