Ton (57) is trots op zijn kajuitboot: ’Met varen ontsnap ik uit de dagelijkse sleur’

Eigenaar

Ton Eijsermans (57), technisch inkoper

Boot

Catalina, type 34MK2

Gebouwd bij

Catalina-werf,

Californië, 1998

Motor

4-cilinder Universal 35pk dieselmotor

Geschatte waarde

68.000 euro

Onderhoud

3000 euro.

’Om aan boord van mijn zeiljacht te stappen, moet ik van Enschede naar de Watersport Vereniging Wolphaartsdijk in Zeeland rijden: zo’n 300 kilometer in drie uur. Ik kom er al circa 40 jaar, mijn ouders hadden hun zeilboot ook in de haven liggen. De gezelligheid, de vriendschappen en het gevarieerde vaarwater zorgen ervoor dat we er nog steeds elk weekeinde enthousiast naartoe rijden.

Van kleins af aan was ik al op en aan het water, met vlotten en roeiboten. Op mijn twaalfde kreeg ik van mijn ouders mijn eerste zeilbootje. Dit is inmiddels mijn zesde, een kajuitboot.

Na lang zoeken en vergelijken voldeed deze Catalina het meest vanwege de ruimte, het comfort en de diepgang. De afgelopen twee jaar hebben we zo’n beetje alles aangepakt: nieuwe kussens en matrassen, kajuitraampjes, nieuwe (navigatie)apparatuur, nieuwe watertank, nieuwe zeilen, de kuip en een nieuwe schroef.

We varen meestal op het Veerse Meer, de Oosterschelde en langs de Belgische kust. Tijdens de zomervakantie langere tochten naar Engeland, Frankrijk of de Waddeneilanden. In 2018 voeren we naar het eiland Wight, het zeilmekka van Europa. Een geweldige tocht met ons hele gezin.

Met varen ontsnap ik uit de dagelijkse sleur. Het zelfstandige en het zelfredzame geeft me een heel vrij gevoel. De vaarwereld betekent vooral van een ander leren en elkaar helpen.”