Wijncolumn Bij deze wijn komen de mineralen goed naar voren

Door Pieter Nijdam

Het is een van de grootste disputen onder wijnkenners: mineraliteit in de wijn. Het ene kamp zegt dat het onmogelijk is om mineraliteit van de bodem in de wijn terug te proeven. Steen noch aarde heeft namelijk smaak. Sabbel maar eens goed op een keitje, zeggen de ontkenners.