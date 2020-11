Het is vandaag Wereld Toilet Dag: feitjes die je vast nog niet wist over de pot

1. Minoërs hadden een primeur

Het toilet vindt zijn oorsprong bij de Minoërs, een neolitsiche tot bronstijdbeschaving die op Kreta leefde. We hebben het over een periode van ongeveer 3000-1200 voor Christus, dus het is uiteraard niet de pot zoals we hem nu kennen. Echter voor die tijd kon je spreken van een geavanceerd afwateringssysteem.

2. Uitvinder onbekend

Omdat er sinds de tijd van de Minoërs tal van voorlopers zijn geweest op het huidige toilet, is het moeilijk een daadwerkelijke uitvinder aan te wijzen. In de meeste gevallen wordt de uitvinding John Harington toegekend, een hoveling van koningin Elizabeth. In de 16e eeuw bedacht hij een kleppenspoelsysteem en gaf het de naam ’Ajax’. Twee eeuwen later kwam George Jennings met verbeterde mechanismen. In diezelfde eeuw legde Alex Cumming patent op een doortreksysteem en deed Thomas Crapper daar nog een schepje bovenop met een combinatie van kleppen en een sifon. Zo blijkt dus dat meerdere mensen een bijdrage hebben geleverd aan het toilet dat wij vandaag de dag kennen.

3. Niet doorspoelen? Boete

In meerdere landen gelden er strenge regels voor het gebruik van openbare sanitaire voorzieningen. Een land spant de kroon: Singapore, niet voor niets ’fine city’ genoemd. Hier betaal je maar liefst 500 Singapore Dollar (omgerekend zo’n 300 euro) bij het niet doorspoelen van de wc.

Het roept vooral de vraag op hoe ze dit controleren. Ze zullen er vast hun manieren voor hebben, want in Singapore draait alles om regels, wetten en de handhaving daarvan.

4. 43 uur per jaar op de pot

Zo op het eerste oog lijkt dat niet een absurd hoog aantal, totdat je het om gaat rekenen. Jaarlijks 2500 toiletbezoekjes komt uiteindelijk neer op zo’n 7 keer per 24 uur. Een sanitaire stop duurt gemiddeld tussen de 1 en 4 minuten, doorgaans zo’n 50 minuten per week. Per jaar tikken we de 43 uur aan. Dat betekent dat we in ons hele leven gemiddeld 1 tot 3 jaar op het toilet spenderen. Ons vervelen daar doen we niet; 69 procent van de Nederlanders neemt de mobiel mee.

5. Wc-bril vs. deurklink

De meeste mensen zullen denken dat de wc-bril het vieste is aan het toilet. Nope: doordat we dit denken maken we juíst de wc-bril- en pot het beste schoon. Wel willen we nog wel eens de grootste bacteriebronnen vergeten, zoals de spoelknop, lichtschakelaar of deurklink, die maar liefst dertig keer zoveel bacteriën kunnen bevatten.

6. Drinkwater doorspoelen

Van de gemiddeld 126 liter water die we per persoon per dag gebruiken, drinken we er maar 2. Dat terwijl de overige 124 liter óók drinkwater is. Ongeveer 22 liter daarvan gebruiken we voor het doorspoelen van de wc. Een discussie waard, zou je denken. Gelukkig is hier al eens naar gekeken en is er geëxperimenteerd met zogenaamd huishoudwater; water dat zich leent voor huishoudelijke doeleinden maar niet geschikt is om te drinken.

Het zou goedkoper zijn en beter voor het milieu, maar het bleek even duur en slecht. Doorspoelen met drinkwater is inderdaad zonde, maar wat moet dat moet.

7. Vrouwen vochten voor publieke toiletten

Dat was nodig, omdat er heel lang geen sprake is geweest van publieke toiletten voor vrouwen. Lang leve de industriële revolutie...not. In die tijd mochten vrouwen vrijwel niks en werden ze geacht thuis te blijven. Er werd ook wel gesproken over de urinegordel; doordat er enkel publieke toiletten voor mannen aanwezig waren, konden vrouwen maar voor een beperkte tijd het huis uit. Immers, als er hoge nood was konden zij nergens terecht. In de jaren ’70 vochten de Dolle Mina’s dit probleem al aan en in zelfs 2014 was dit nog steeds nodig; toen was er in Amsterdam slechts één openbaar toilet voor vrouwen te vinden. Nog steeds zijn ze zeldzaam.

8. Toilet of troon?

Helaas voor alle geïnteresseerden is dit toilet nog niet te koop, maar maakt het deel uit van de ’Hall of Gold’, een showroom van de Hang Fung Gold Technology Group in Hong Kong. Het gaat om een 24-karaats massief gouden toilet met een waarde van 5 miljoen dollar. Er wordt gezegd dat het toilet is gemaakt toen de goudprijs er laag lag en dat de maker hem wellicht laat omsmelten op een gunstig moment.