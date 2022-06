Dagrecept: Köfte met verse kruiden en rijst

Deze Iraanse variant is van Bon Appétit-ster Andy Baraghani, uit zijn boek De chef die je wilt zijn (Carrera Culinair). Klop in een grote kom het ei los. Roer de rijst, kruiden, 2 el olijfolie en kurkuma erdoor, meng goed. Voeg het gehakt en 1,5 tl zout toe. Kneed rustig en draai er luchtige ballen van (4-5 cm). Verhit in een grote, zware pan op middelhoog vuur de resterende olie.

Voeg ui en knoflook toe, breng op smaak met zout en fruit het geheel zachtjes in 10 tot 12 min lichtgeel. Roer de tomatenpuree en de chili-vlokken erdoor en bak 3 min tot de puree aan de pan plakt en iets donkerder is. Voeg de tomaatjes toe en bak 7 tot 9 min tot ze willen barsten; roer de aanbaksels los en schep om, voeg een scheut water toe als het droog oogt. Als alle tomaatjes gebarsten zijn, kan de rest van het water erbij met een snuf zout. Laat 5 tot 10 min pruttelen, de saus kookt iets in maar blijft vloeibaar.

Draai het vuur lager en laat de ballen in de saus zakken. Deksel schuin erop en 20 tot 30 min pruttelen. Garneer met verse kruiden.

Nodig voor 4 personen:

- 180 ml gekookte witte rijst (afgekoeld)

- 25 g fijngehakte kruiden (mix van bieslook, dille, peterselie en/of dragon)

- 6 el extra vergine olijfolie

- ½ tl gemalen kurkuma

- 600 g runder-, lams- of varkensgehakt

- grof zeezout, 480 ml water

- 1 ei, 1 ui (in dunne ringen)

- 6 teentjes knoflook (in dunne plakjes)

- 3 el tomatenpuree

- 1 tl chili-vlokken

- 1 kg kerstomaatjes