4 x tips om (weer) zin in seks te krijgen

Merk jij dat je de laatste tijd gespannen bent? Of dat je relatie al een tijdje in een sleur zit? Is de zin om samen tussen de lakens te duiken nagenoeg verdwenen? Of heb je gewoon geen zin (meer) in seks? Dan zou je eens de volgende tips van gelukspsycholoog Josje Smeets kunnen overwegen.

Al je aandacht op seks

Focus je tijdens de vrijpartij alleen op de seks. Lusthormonen worden namelijk pas getriggerd als je mind aandacht geeft aan je lichamelijke sensaties. Opletten dus! En genieten, zegt Smeets tegen onze collega’s van Bedrock.

Gebruik je fantasie

Genieten van seks heeft alles met je mindset te maken. Wanneer jij je mind naar erotische gedachten stuurt, zal je mind opgewonden raken. Weet dat je dit overal kan doen, ook zonder je partner. Zie het als een uitdaging. Denk eens na over datgene dat jou opwindt, fantaseer er lekker op los. Als het je lukt je mindset te sturen als je alleen bent, lukt dit ook als je samen bent. En samen fantaseren is nog veel leuker.

Maak je leven spannender

Als je meer prikkels en spanning in je leven ervaart, zul je ook een hoger libido hebben. Merk je dat je leven een beetje eentonig en saai is? Dan heb je gegarandeerd minder vaak zin in seks. Denk dus na over meer spanning in je leven. Ga er bijvoorbeeld eens een paar dagen alleen op uit of boek een mooie reis.

Kom uit je hoofd

Denk niet te veel na over wat moet en wat hoort. Knuffel je partner gewoon eens een keer spontaan en voel wat dit met je doet. Kus elkaar vol aandacht en draai je rug niet meteen naar elkaar toe bij het slapen gaan. Gewoon doen en voelen is het devies voor meer en betere seks.