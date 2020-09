Eten uit de toiletpot of achter de tralies: opvallende themarestaurants die het proberen waard zijn

Modern Toilet Restaurant, Taiwan

Dit restaurant in Taiwan staat geheel in het teken van het toilet. De stoelen zijn echte toiletten, je drinkt uit mini-urinoirs en de tafels hebben toiletpotten met nep-poep erin. Ook de gerechten worden geserveerd in verschillende toiletattributen.

Devil Island Prison Restaurant, China

In het Devil Island Prison Restaurant in China lijkt het alsof je in een gevangenis eet. Zo moet je bij binnenkomst op de foto, daarna wordt je vingerprint afgenomen en vervolgens moet je geboeid meelopen naar je tafel. Het oorspronkelijke idee achter dit restaurant was het afschrikken van bezoekers om crimineel te worden. Tegenwoordig is het echter meer een attractie geworden.

Ithaa Underwater Restaurant, Malediven

Dit is het eerste restaurant van glas op aarde waar je zo’n 5 meter diep een kijkje kan nemen in de oceaan. Tijdens je diner hoef je niet verbaasd te zijn als je haaien, roggen of schildpadden langs ziet zwemmen.

Disaster Café, Spanje

In de bekende Spaanse uitgaansplaats Lloret de Mar bevindt zich onder de grond het Disaster Café. In dit restaurant worden constant kleine aardbevingen nagemaakt. De bediening draagt veiligheidsattributen tijdens het serveren, zoals een helm en de borden zijn extra zwaar gemaakt. Je weet immers nooit wanneer de ‘aardbeving’ zal gaan plaatsvinden.

Giraffe Manor in Langata, Kenia

Ooit je ontbijt gedeeld met giraffen? In dit hotel in Kenia sta je in het restaurant oog en oog met deze lange beesten. De Rothschild-giraffen komen ‘s morgens en ’s avonds vanuit het bosreservaat langs om hun hoofd door het raam te steken in de hoop op een traktatie.

Dineren in de lucht, wereldwijd

Een echte ervaring waarvoor je ons eigen land niet hoeft te verlaten is dineren in de lucht. Inmiddels is dit concept in 50 landen actief en zo ook in Amsterdam. Geniet van een 3-gangendiner op 50 meter hoogte in een zwevend restaurant.

Hajime in Bangkok, Thailand

Dit Thaise restaurant is andere restaurants een stapje voor. In Hajime in Bangkok draaien robots volledig mee. Zo komen de vriendelijke robots je bestelling opnemen en zorgen ze er daarna netjes voor dat het eten bij je tafel komt.

