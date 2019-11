De nieuwe Captur is stoerder.

De eerste generatie Renault Captur was de juiste auto op het juiste moment. De vraag naar stads-SUV’s steeg razendsnel en hij had het rijk vrijwel alleen. Inmiddels is het aanbod aan opgehoogde hatchbacks in het compacte segment gigantisch. Kan de nieuwe Captur met een basisprijs van 21.590 euro wederom een kaskraker worden?