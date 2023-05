Oppassen geblazen! Deze stoffen zijn levensgevaarlijk voor huisdieren

De lente is weer in aantocht, tijd om de tuin of het balkon in orde te maken. Maar pas op met algenverwijderaars, hier zitten vaak gifstoffen in. Deze kunnen brandwonden veroorzaken door direct contact met het middel of als dieren het van hun vacht likken of zelfs oplikken omdat het voor sommige fijn smaakt.

In het algemeen is het verstandig om als baasje te weten welke middelen en planten giftig voor onze huisdieren kunnen zijn. Bij schoonmaakmiddelen of bijvoorbeeld antivries die voor ons ook schadelijk zijn, is dat vaak logisch, maar veel ’gewone’ voedingsmiddelen zijn funest voor honden en katten.

Wist je bijvoorbeeld dat druiven, rozijnen, knoflook en ontbijtkoek (met xylitol) giftig voor huisdieren kunnen zijn? De suikervervanger xylitol wordt in veel meer light-producten gebruikt (ook in kauwgom) en is zelfs levensgevaarlijk voor huisdieren.

Regelmatig krijg ik de vraag hoe het met pitloze druiven zit. Zijn die ook giftig? Helaas wel, het klopt dat de gifstof bij druiven in de pitten zit, maar bij pitloze druiven is deze stof nog steeds in de vrucht aanwezig.

Rozijnen en krenten zijn nog gevaarlijker omdat ze meer gifstoffen per gram bevatten.

Ook met kamerplanten en snijbloemen moet je enorm opletten als je dieren erbij kunnen. Ga er bij planten en snijbloemen maar vanuit dat deze je huisdieren slecht zouden bekomen. De lijst met giftige planten en bloemen is veel langer dan die met niet-giftige.

Katten gaan in deze periode vaak aan planten eten om van hun haarballen af te komen. Voorkom dat ze dat doen door ze regelmatig de beschikking over kattengras te geven. Dat is veilig.

Hoe kom je wel van je algenaanslag af? Zamarra Kok, onze eigen huishouddeskundige, adviseert stevig schrobben met een harde borstel en eventueel een handje scherp zand erbij doen. Natuurazijn kun je ook gebruiken, dit is veilig voor dieren en het leven in je tuin (schoonmaakazijn is te zuur).

Mocht je een algenverwijderaar in huis hebben waarin zogeheten Didecyldimethylammonium Chloride (DDAC) zit, weet dan dat dit fataal voor je kat of hond kan zijn.

