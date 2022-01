Column Babette: Eigenlijk is er niets grappigs aan de robotober

Hij zei nog net geen ’proost’. Maar toen we onze drankjes van zijn dienblad haalden, gaf-ie ons een digitale lach, veranderde van kleur en zoemde knipperend weg. Wij keken hem verwonderd na en maakten snel een foto van onze grappige ober. En waren vooral verbaasd dat iedereen in het Hamburgse café het de normaalste zaak van de wereld leek te vinden.

Want eigenlijk is er niets grappigs aan de robotober. Wat het wel is: weer een voorbeeld hoe de computer het werk van mensen overneemt. Efficiënt, maar lang niet altijd een vooruitgang. Zo kan wat mij betreft een robot niet aan de gezellige ober tippen. Zoals ook de zelfscankassa snel, maar vooral een stuk afstandelijker en killer dan de caissière is.

Toch zal het niet lang duren voordat de robotober ook de Nederlandse kroegen binnenrijdt. Onze digitaliseringsdrift is immers groot, veel groter dan in de landen om ons heen. Terwijl er in Frankrijk nog volop cheques bij de supermarktkassa worden uitgeschreven en de pinpas in het Italiaanse dorp verre van vanzelfsprekend is, is bij ons de pinpas bijvoorbeeld alweer door de telefoon verdrongen.

Met als gevolg dat een steeds grotere groep in de verdrukking komt. Want ik mag het dan fijn vinden om met mijn iPhone te pinnen en ook het licht, de verwarming en de muziek te regelen, dat geldt lang niet voor iedereen. Simpelweg omdat het soms lastig is om alle digitale ontwikkelingen bij te houden.

"Er gaat niets boven menselijk contact"

Zo is om die reden in Spanje de bijna 80-jarige Carlos opgestaan. Deze Spanjaard is het vooral spuugzat dat het steeds lastiger wordt om nog een bankfiliaal te bezoeken. Carlos eist meer menselijke aandacht bij de bank en is een handtekeningenactie gestart. Dat slaat in, inmiddels mag de actievoerder overal vertellen hoe zijn leeftijdgenoten worden vergeten en dat hij voor hun rechten opkomt.

Zijn petitie is inmiddels al zo’n 550.000 keer ondertekend, wat vooral weer duidelijk maakt dat er niets boven menselijk contact gaat.

