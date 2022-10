Planten afstoffen? Zo doe je dat volgens Zamarra het beste

Daphne: „Ik ben dol op planten in huis, maar vraag me af hoe ik ze eenvoudig stofvrij kan houden. Elke week blaadje voor blaadje afstoffen is een gigantische klus. Sproeien met water is geen succes; dan wordt het laminaat nat en krijgen de bladeren (kalk?)vlekken.”

Zamarra: Ik neem regelmatig alle blaadjes van mijn planten af met een doekje met melk, daar gaan ze mooi van glimmen en ik word er heel zen van. Bij planten met groot blad kun je ook een microvezel plumeau gebruiken, dat gaat wat sneller. Planten met teer of klein blad sproei ik af met water dat ik een paar dagen in de gieter heb laten staan, dan zakt de kalk naar de bodem. Daarvoor verplaats ik ze eerst even naar het balkon.

