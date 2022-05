Eetsmakelijk! Waarom ansjovis vaker op het menu mag

Vers van de visboer of gewoon uit een blikje, op je pizza, door de pasta of uit ’t knuistje: de ansjovis komt in vele vormen en bereidingswijzen. Los van dat ansjovis een geweldige smaakmaker is, is het ook nog eens heel gezond.

Zelfs wanneer je ze uit een blikje eet. “Het is een vette vis vol met vette omega-3 zuren, vooral eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA)”, vertelt geregistreerd diëtist Amy Gorin tegen Huffington Post. “Aangezien zestig procent van de bouwstenen in je brein uit vette bestaan, is het essentieel om genoeg EPA en DHA binnen te krijgen.”

Vet voor het hart

Daar komt nog eens bij dat deze vetten ook goed zijn voor je hart. Elke week een portie vette vis of supplementen met visolie kan zorgen voor een vermindering van tien procent op hart- en vaatziekten bij mensen met een hoog risico daarop. Prima reden voor een lekker sardientje.

Naast de vetten krijg je met een sardientje ook de B-vitaminen niacine, riboflavine en vitamine B12 binnen. “Die spelen een belangrijke rol bij het aanmaken van energie, je spijsvertering en het bouwen van celmembramen”, deelt chef Marshall O’Brien. In ansjovis zitten verder geen koolhydraten, veel eiwitten, gezond vet en ijzer. Laat dat nou weer goed zijn voor je zicht, botten en reparatie van je cellen.

Kortom: prima reden om dat ansjovisje vaker een rol te geven in je maaltijden. Een keer geen zin in het zilte visje? Sardines, spiering en haring zijn een prima vervanger.

Let op zout

Natuurlijk is er ook een kleine kanttekening, eet vooral niet teveel ansjovis. Vooral met de variant uit blik of pot moet je voorzichtig zijn. Door de bereiding van de visjes, bevatten ze veel zout en dat is ook weer niet gezond. Teveel zout of natrium kan zorgen voor een hoge bloeddruk, met de gevolgen van dien. Het voedingscentrum raadt aan maximaal 2,4 gram natrium binnen te krijgen op een dag en niet meer dan zes gram zout.