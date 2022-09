Premium Het beste van De Telegraaf

Als vip super-de-luxe op avontuur door Groenland

Door Marjolein Schipper Kopieer naar clipboard

Met een zodiac tussen gigantische ijskastelen varen verveelt nooit; ze zijn allemaal verschillend. Ⓒ Scenic

Groenland ervaren vanaf een superjacht met slechts 200 passagiers. Op een razendsnelle zodiac tussen torenhoge ijsbergen door schieten of het ontzagwekkende gletsjerlandschap van bovenaf vanuit een helikopter bekijken. Om een paar uur later kaviaar in het Franse specialiteitenrestaurant te proeven. Welkom in de luxewereld die Scenic Eclipse heet.