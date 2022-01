Deze buitenlandse keukens zijn favoriet (onder onze lezers)

Nieuwe smaken en nieuwe gerechten ontdekken: een van de redenen waarom ik zo gek op reizen ben. Sinds ik in Japan ben geweest, ben ik dol op de Japanse keuken. Sushi, okonomiyaki (een soort pannenkoek) en takoyaki (poffertjes) gaan er altijd in!

Veel lezers hebben op reis een buitenlandse keuken ontdekt. Zo schrijft Sacha Hamers dat zij in Paramaribo, een paar jaar geleden, fan van de Surinaamse keuken is geworden. „Pom, soto- en pindasoep of een ’simpel’ broodje bakkeljauw. Het water loopt me alweer in de mond!”

De Chinese keuken wordt vaak als favoriet genoemd door onder anderen trouwe lezer Leo Verkerk. Zodra het weer kan, gaat hij graag uit eten in een Chinees restaurant. Ook van Turks, Thai en Grieks eten kan hij genieten.

Caren en Janny mailen dat ze het liefst Italiaans eten. T. Cropffs favoriete keuken is de Indonesische: lekker pittig. Hetzelfde geldt voor Auke Timmerman die een jaar in Nieuw-Guinea woonde en daar verslaafd aan gerechten met een pepertje raakte. Hij heeft zelfs een Indonesische kookcursus gevolgd om ze zelf ook te kunnen maken.

Mexicaans

Grieks vind ik altijd lekker, maar de Mexicaanse keuken is voor mij toch de winnaar! Dat heb ik in een restaurant in Domburg leren eten. Een nacho-schotel met gekruide kip en een frisse salsa is echt smullen.

Henk van Zanten

Buikspek

De Chinese keuken heeft mijn voorkeur. Voor mijn vrienden maak ik vaak een gerecht uit Sichuan: dubbelgekookt buikspek met witte rijst. Zowel mijn Nederlandse als Chinese vrienden vinden dat heerlijk!

Roelof Mooiweer

Inktvis

De afgelopen 37 jaar waarin ik met mijn vrouw Griekenland bezocht, heb ik op de meest afgelegen plekken veel bijzondere gerechten mogen eten zoals smakelijk gevulde calamari, oftewel inktvis.

Wout van der Horst

Curry’s

Als vegetariër ben ik gek op de Indiase keuken: veel smakelijke, kleurige en geurige curry’s met veel groenten! Het lukt me helaas niet om ze zelf zo lekker te maken, maar bij het Indiase restaurant om de hoek ben ik vaste klant.

H. van Elsen

Pittig

Ik ben verslaafd aan Indisch eten. Er is geen specifiek gerecht dat ik het liefst eet, als het maar pittig is! Na mijn pensionering, bijna 20 jaar geleden, heb ik een uitgebreide kookcursus bij een Indische dame gevolgd. Sindsdien kook ik twee keer per week Indisch.

Auke Timmerman