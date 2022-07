Dagrecept: Pasta met tomaat, kappertjes en sardines

Door de pasta bijvoorbeeld, zoals ze doen in het boek Foolproof Fish (Becht), een aanrader. Kook de pasta in een grote pan met ruim water en wat zout.

Verhit ondertussen de olijfolie in een grote koekenpan op matig vuur en voeg de knoflook, chili-vlokken en aubergine toe. Bak in zo’n 3 minuten de aubergine zacht en goudbruin. Voeg dan de sardines en tomaten toe en laat de saus even goed doorpruttelen. Schep daarna de zwarte olijven, kappertjes en peterselie erdoor en breng op smaak met zout en peper.

Houd voordat je de pasta afgiet, een kopje pastawater apart. Voeg samen met de pasta het zetmeelrijke kopje pastawater toe aan de saus en schep om totdat alles goed is bedekt. Dien op met de verkruimelde feta, gehakte peterselie en een scheutje olijfolie. Als dit je niet in een vakantiestemming brengt...

Nodig voor 2-3 personen:

- 200 g casarecce (of een andere buisvormige pasta)

- 2 el olijfolie (plus extra)

- 2 tenen knoflook (plakjes)

- ½ tl chilivlokken

- 1 kleine aubergine (blokjes)

- 95 g sardines uit blik (graatvrij, uitgelekt)

- 400 g tomatenblokjes

- 50 g zwarte olijven (ontpit, gehalveerd)

- 1 el kappertjes (afgespoeld, uitgelekt)

- handje bladpeterselie (gehakt, plus extra)

- 50 g feta (verkruimeld)