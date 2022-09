Goed om te weten: zo bewaar je aardbeien ’t best

Er is niet één manier om aardbeien te bewaren. Het is namelijk sterk afhankelijk van wanneer je van plan bent om ze te eten of gebruiken. Let daarbij op dat je ze pas wast wanneer je de aardbeien eet (het zijn net sponzen waardoor ze al het vocht opzuigen) en ook dan pas de kroontjes verwijdert. En: controleer altijd je doosje op verstekelingen! Eén rotte aardbei kan namelijk al snel de rest aansteken.

Aardbeien bewaren: zo doe je dat

1. Op het aanrecht

Heb je een bakje aardbeien gekocht en ben je van plan om ze dezelfde dag nog te gebruiken? Bewaar ze dan in het doosje op het aanrecht.

Het is niet nodig om ze gekoeld te bewaren omdat je ze toch binnen een aantal uur gaat eten en in de tussentijd is de kans klein dat ze beschimmelen.

2. Binnen een paar dagen

Als je de aardbeien iets langer wilt bewaren kun je ze het beste in de koelkast leggen. Haal ze uit het oorspronkelijke doosje en leg in een bakje met een laagje keukenpapier om zo eventueel vocht op te vangen.

Bedek het bakje met een deksel, maar druk niet dicht zodat er nog lucht bij kan.

3. Aardbeien bewaren in de vriezer

Heb je nog geen idee wanneer je ze gaat gebruiken? Dan is de vriezer je beste vriend.Verwijder de kroontjes, halveer of snijd in plakjes en vries ze op een bakblik (in een enkele laag) in. Bewaar wanneer ze bevroren zijn in een druk-en-sluitzakje en je kunt wanneer je wilt een portie pakken.