Mijn coronamaatje & ik: ’Suzanne heeft me meer zelfvertrouwen gegeven’

Wie: Amber Bontekoe (23) uit Zeeland, ervaringsdeskundige op het gebied van vroeggeboorte

Coronamaatje: overbuurvrouw Suzanne (27)

Wat doen jullie veel en vaak samen en hoe gaat dat?

„Sinds augustus woon ik voor het eerst op mezelf, met wat extra hulp. Ik heb een eigen appartement, deel de patio met mijn buren en er is een gezamenlijke woonkamer en keuken waar overdag en ’s avonds begeleiding is. Suus is een van die buren. Andere vriendinnen van mij wonen verspreid door Nederland. Als ik niet was verhuisd en zowel mijn andere buren als Suus niet had leren kennen, was de coronatijd een stuk moeilijker geweest. We maken corona echt samen door en dat maakt het draaglijk. We spelen spelletjes samen, lachen met elkaar, maar kunnen ook over ons gevoel praten. Daarnaast appen we ook veel. Het voordeel is dat wij elkaar vaker ‘face to face’ kunnen zien omdat we dichtbij elkaar wonen. Toen we met alle buren in quarantaine waren, hebben Suus en ik een aantal keer tijdens het avondeten gevideobeld, zodat we toch samen aten. We hebben toen zo gelachen!”

Veel lachen

„Suus is heel toegankelijk en enthousiast, ze heeft veel creatieve ideeën en humor. Maar we hechten ook waarde aan elkaars mening, en leren daarvan. Wij houden allebei van goede gesprekken en de wil om elkaar te leren kennen. Al gaat ook dit met de nodige humor en gelach. Mede door haar en sinds ik op mezelf woon is mijn zelfvertrouwen gegroeid. Ik voel me veilig en thuis in mijn eigen huis. Elke keer als ik ergens anders ben, heb ik zin om weer naar mijn eigen appartement te gaan.Het contact dat ik heb met mijn Suus en de andere buren draagt voor mij ook echt bij aan het feit dat ik gelukkig ben.”

„Vorige week nodigde ze me uit in haar huis om samen spelletjes te spelen, dat was heel gezellig! Wij zijn allebei fanatiek, dat maakt het leuk. Daarnaast hebben we ook heerlijk gepraat. En een aantal weken geleden heeft Suzanne mij geduwd in de rolstoel. Omdat ik klachten heb, kan ik niet altijd goed lopen. We wilden toch naar buiten, dus, heeft Suus mij door het dorp geduwd. Het was voor haar fijn dat ze echt iets kon betekenen en ik was blij dat ze het wilde doen.”

„Ik kan alleen maar hopen dat de vriendschap blijft, vooralsnog zijn wij niet van plan om ergens anders te gaan wonen. Dus voorlopig hoef ik me totaal geen zorgen te maken.”