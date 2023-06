Mooiste herinnering

„Mijn soloreis van zes weken door Europa in coronatijd. Jaren spaarde ik voor een sabbatical van drie maanden in Azië, maar helaas gooide corona roet in het eten. In Europa had ik nog veel dingen die ik graag wilde zien. Op basis van dat lijstje kocht ik een enkele reis Santorini en vanaf daar ben ik gaan rondreizen. Mijn avonturen houd ik bij op Instagram: mytraveljewels.”

Drama

„Afgelopen jaar ben ik in Pakistan zo ziek geworden van het eten dat ik eerder naar huis moest. Vier kilo afgevallen en bijna geen kracht meer om iets te ondernemen. Gelukkig knapte ik thuis weer snel op.”

Ultieme gadget

„Mijn packing cubes. Ik reis vaak alleen met handbagage en op die manier kan alles superefficiënt worden ingepakt.”

Bloedstollend

„Fairy Meadows Park in Pakistan is een van de mooiste plekken op aarde met de Nanga Parbat en haar gletsjer. Alleen om er te komen moet je twee uur met de jeep over een van de meest gevaarlijke wegen ter wereld. Onverhard, hoog en zonder vangrail. Peentjes zweten! Daarna nog 2,5 uur wandelen. Het was het waard, maar ik doe het nooit meer. Eén verkeerde stuurbeweging en je leven is voorbij.”

Altijd mee

„Omdat ik op reis ook werk, wil ik zoveel mogelijk gemak voor mijn ontbijtje en neem ik mijn eigen kleine koekenpan, een plastic koffiefilter en een pak koffie mee. Heerlijk!”

Wijze les

„Op reis ontmoet je veel mensen die je leren over hun cultuur, hun leven, hoe zij tegen ons aankijken. Een gesprekje waar je altijd weer van leert en dat je kijk op dingen kan veranderen. Zo probeer ik geen eten meer weg te gooien nadat ik door iemand die het niet breed heeft, daarop was aangesproken. En terecht. Niet iedereen heeft te eten op deze wereld en ik ging er te gemakkelijk mee om.”

Graag terug

„Havana, Cuba. Het sfeertje, de muziek, salsa op elke hoek en de Spaanse taal. Ik hou ervan!”

Favoriete bestemming

„Malaga of Valencia. Ik heb ooit in Marbella gewerkt, spreek Spaans en op het moment dat ik in Spanje het vliegtuig uitstap, voel ik me thuis. De perfecte plek om te werken en te genieten. Veel mensen moeten aan zo’n workation wennen, maar het geeft zoveel energie zodat de werkresultaten ook beter zijn.”

