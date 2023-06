Nostalgie troef in Drenthe: ’Als ik hier loop, voelt het nog steeds alsof het niet mag’

„Het is al een oudje, dus hij heeft iets meer uitleg nodig”, aldus de persoon van de gehuurde Volkswagen LT28-camper uit 1985. „Vertel mij wat”, schamper ik. Niet dat ik me met 44 jaar nu zo oud waan en de nodige uitleg nodig heb, maar met deze turkooizen oldtimer word ik geconfronteerd met mijn ouder worden.

Ik ga er namelijk mee terug naar de camping waar ik als kind altijd logeerde. Van mijn zevende tot het begin van mijn tienerjaren, schat ik, streken we neer op camping Engeland in het Drentse Ruinen. Een tussenstop bij opa en oma die er een seizoensplek voor hun grote Kip-stacaravan hadden, om daarna naar Noorwegen door te reizen.

Nieuwsgierige blikken

De uitleg over de voormalige Duitse ambulance, nu van binnen strak en modern afgetimmerd, werpt zijn vruchten af. Met het grote stuur stevig in handen en onder nieuwsgierige blikken rijd ik het campingterrein in Ruinen op.

Het heet niet camping Engeland meer, vernoemd naar het buurtschap Engeland aan de rand van het nationaal park Dwingelderveld; twee jaar geleden werd het overgenomen door EuroParcs dat er EuroParcs Ruinen van maakte. ’Siep de Supper’, zoals de aquagroen met witte bus is genoemd, wordt geïnstalleerd op een plekje vlak bij het schone en lichte toiletgebouw. Het luifeltje wordt uitgedraaid, het kleedje neergelegd, de stoeltjes en het tafeltje erop gezet.

sigrid

Verboden

Het is een plek op de Grote Camping, zoals dit veld in mijn herinnering heet. Het door bomen omgeven veld waar de grote stacaravan van ’opi en omi’ stond, bevond zich aan de overkant van de grote weg. Om bij De Grote Camping te komen, moest je die over, wat in mijn jongere jaren logischerwijs ten strengste verboden was. Via een voor mijn gevoel verboden paadje kwam je er. Het pad dwars door de bossen is er nog steeds en er lopen voelt nog steeds als iets wat eigenlijk niet mag.

Herinneringen

Jaren geleden waren we hier nog met de familie. Toen lag het grote campingveld waar we vroeger verbleven, braak. Nu prijken er huisjes voor de verhuur, met strak aangelegde gazons eromheen. Het maakt het lastig in te schatten op welke plek de caravan stond, maar de herinneringen komen als vanzelf boven.

Rechts van de caravan zat opi achter de barbecue, de speklapjes liefst zo zwart mogelijk bakkend. Wij mochten wachten in de schommelbank met jaren 70-print die nu weer helemaal hip zou zijn. Omi stond aan het aanrecht het brood te snijden, mijn moeder mengde de poedersausjes uit zakje met water en mayonaise. Bedtijd kwam altijd te vroeg en de ijscoman te laat: wanneer ik er nét in lag, waardoor ik door de vitrage gluurde en in no-time weer naast dat grote tweepersoonsbed in de slaapkamer achterin stond.

Veel faciliteiten had de camping destijds niet. We speelden veel badminton, de rackets heb ik zelfs nog steeds. De midgetgolfbaan en het kleurrijke springkussen die nu naast de receptie liggen, waren er nog niet. Het ernaast gelegen Zwembad Ruinen weer wel, al heeft dat in de afgelopen decennia meer vertier gekregen. De hoge duikplank (voor een achtjarige was-ie in elk geval hoog) heeft plaatsgemaakt voor een grote glijbaan en speeltoestellen. Het zwembad was altijd hét uitje van de vakantie.

bospaadje

Dwingelderveld

Ook fietsten we heel wat af. Nou ja, vooral mijn vader, met mij achterop. Over de heide van het nog altijd mooie Nationale Park Dwingelderveld langs de telescoop. Die was met een doorsnee van maar liefst 25 meter tijdens de bouw de grootste ter wereld. Ik verzon er in gedachten altijd spannende ufo-verhalen bij.

Vanaf de heide dwars door de bossen naar het Anserdennen Theehuys, waar je met hoge snelheid aankwam vanwege de heuvel er vlak voor. Het theehuis is er nog steeds, blijkt na een fietstocht die ik nu toch echt zelf moet maken. De afdaling, in mijn geheugen van Alpe d’Huez-achtige afmetingen, blijkt een minuscuul hobbeltje te zijn. Grappig hoe herinneringen anders kunnen blijken te zijn!

De fietstocht was nooit compleet zonder een bezoek aan de Schaapskooi. De grote oude boerderij is er nog steeds, zij het met borden en een heuse uitkijktoren een stuk toeristischer. Uren tuurden we destijds naar de paars-groene heide waar de schapen bijeen werden gedreven, uiteindelijk naar de schaapskooi. Dat kunnen kinderen nog steeds doen: de herder vertrekt met de honderden schapen dagelijks vanaf de schaapskooi bij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten en keert ’s middags rond vijf uur weer terug.

weiland

Stuiteren

Van het plaatsje Ruinen zelf meen ik me weinig meer te herinneren, totdat ik de kinderkopjes van de Brink onder mijn banden voel. In het kinderzitje stuiterde ik destijds alle kanten op. Het plein met de oude rietboerderijen, de beschutting van de bomen en rondom restaurantjes lijken nauwelijks veranderd. Gelukkig maar, want daardoor straalt Ruinen nog altijd die gemoedelijke, prettige sfeer uit.

De appeltaart is er nog vers, evenals de koffie, wat voor de familie altijd een graadmeter was. ’Ons’ restaurant Luning’s blijkt met zijn tijd meegegaan: inmiddels kun je er behalve pannenkoeken, toen de hoofdmoot, ook uit tapas en een meer klassieke kaart kiezen. Nog altijd is de boerderij uit 1632 een herkenningspunt van het dorp.

kerk

Na tientallen kilometers op de fiets, drie overheerlijke nachten met niets dan alleen vogeltjes als omgevingsgeluid en de nodige ’Oh ja!’- en ’Nu weet ik het weer!”- opmerkingen geef ik mijn – zo voelt het inmiddels – camper weer terug aan de rechtmatige eigenaar.

In de jaren 80 was Ruinen, tot een van de mooiste en drukst bezochte dorpen in het zuidelijk deel van Drenthe gekroond, al een plek om mooie herinneringen te maken. Veertig jaar later nog steeds.