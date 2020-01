Welke degelijke gezinsauto’s koop je voor 12.500 euro?

Occasionselectie

Hyundai i30 Wagon (2011 – 2017)

Op deze i30 valt weinig aan te merken. Dankzij een stel goede stoelen is de Koreaan uitermate comfortabel. Verder is de Hyundai mooi stil. Gemiddeld brandstofverbruik: 1 op 14. Online vinden we voor € 12.450 een keurige, zwarte 1.6 i-Motion-uitvoering met wat opties (2015, 95.000 km). De auto staat te koop bij een autobedrijf in Maarssen.

Suzuki S-Cross (2013 – heden)

De S-Cross is een soort semi-terreinwagen: door zijn wat langere veerwegen rijdt hij uitermate comfortabel. Het interieur is aardig ruim, maar wat de bagageruimte aangaat (430 liter) moet hij de concurrentie voor laten gaan. We zien online bij een autobedrijf in Apeldoorn voor € 12.445 een donkerbruine 1.6 ’High Executive’ (2014, 85.000 km).

Toyota Auris Touring Sports (2013 – 2019)

De combinatie van een benzine- en een elektromotor drukt het brandstofverbruik: 1 op 18. Automatische transmissie is standaard. Verder fijne stoelen, een laag geluidsniveau en lekker veel ruimte (530 liter). Wij kiezen de witte Aspiration-uitvoering (2014, 117.000 km) bij een autobedrijf in Rotterdam voor € 12.490.

Oordeel van de Wegenwacht

Hyundai i30

Het start/stop-systeem van de i30 lijkt weleens defect, maar in de praktijk is de accuspanning lager dan tachtig procent. Een keer een langere rit rijden en het probleem is verholpen. Een brandend motorolielampje terwijl de olie gewoon op peil is, komt ook voor. Dat is met een simpele handeling te corrigeren.

Suzuki S-Cross

Dit is ook weer zo’n onverwoestbare Japanse auto. Bij de Wegenwacht zijn geen specifieke euvels van het model bekend!

Toyota Auris

Het enige wat weleens voorkomt, is dat de stekker van het hybride-accupakket los raakt. De Wegenwacht zet die dan vast en je kunt je weg vervolgen. Verder is de Auris zeer betrouwbaar, maar rijd je tank niet helemaal leeg. Dan is de auto namelijk niet meer te starten zonder tussenkomst van de Wegenwacht.

Ons advies

We kiezen zonder twijfel voor de Toyota, juist vanwege zijn hybridetechniek.

Kijk op www.anwb.nl/auto voor meer ANWV occasiontests.