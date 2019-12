Beschimmelde dia’s in bad

Een deels beschimmelde en deels gereinigde dia van Ed van der Elsken Ⓒ Foto Nederlands Fotomuseum

Schimmels op fotonegatieven of dia’s zijn de schrik van elke fotograaf en archiefbeheerder. Ze tasten het materiaal aan en verkleuren het beeld. Het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam heeft een efficiënte restauratiemethode uitgevonden.Vanuit de hele wereld is er inmiddels interesse voor hun werkwijze.