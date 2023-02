123456 en qwerty: de meestgebruikte wachtwoorden

Uit de laatste gegevens van wachtwoordbeheerder NordPass, die de gegevens van dertig verschillende landen heeft geanalyseerd, blijkt dat het wachtwoord ’password’ hét meestgebruikte wachtwoord is ter wereld. ’Password’ heeft de geheime code ’123456’ het afgelopen jaar van de troon verstoten. Toch blijft de makkelijk te onthouden cijferreeks populair: 123456 staat op nummer 2 in de lijst van meestgebruikte wachtwoorden ter wereld.

Dit is de lijst van de 20 meestgebruikte wachtwoorden wereldwijd:

1. password

2. 123456

3. 123456789

4. guest

5. qwerty

6. 12345678

7. 111111

8. 12345

9. col123456

10. 123123

11. 1234567

12. 1234

13. 1234567890

14. 000000

15. 555555

16. 666666

17. 123321

18. 654321

19. 7777777

20. 123

Irritatie

1. Hoewel ‘password’ wereldwijd het populairste wachtwoord is (meer dan 4,9 miljoen keer gebruikt), staan variaties zoals ‘password1’, ‘Password’, ‘password123’, ‘Password1’ en ‘passw0rd’ ook hoog op de lijst. Zo is ‘password99’ bijvoorbeeld populair in Italië en werd ‘fuckingpassword1234’ bij Portugese internetgebruikers gesignaleerd.

2. De irritatie over de verplichting om een wachtwoord aan te maken, komt ook tot uiting in de keuzes van internetgebruikers dit jaar: ‘fuckyou’, ‘fuckoff’, ‘fuckyou1’ en soortgelijke wachtwoorden vielen vooral op in Canada, Australië en de Verenigde Staten.

3. Liefdesuitingen zijn ook populair — ‘iloveyou’ en de vertalingen daarvan in andere talen (‘teamo’ in Spanje, ‘ichliebedich’ in Duitsland, enz.) worden veel gebruikt, samen met ‘sunshine’, ‘princess’ en ‘love’.

4. Mensen kiezen meestal voor gemak: eenvoudige toetsenbordcombinaties van cijfers, letters en symbolen staan wereldwijd hoog op de lijst. ‘123456’ — die het dit jaar moet doen met een respectabele tweede plaats — is nog steeds het meestgebruikte wachtwoord in veel landen zoals Brazilië, Colombia, Frankrijk en Japan. In Denemarken staat het wachtwoord ‘123456789’ bovenaan de lijst. Wachtwoorden zoals ‘abc123’, ‘qwerty’, ‘1q2w3e’, ‘a1b2c3’ en soortgelijke variaties komen ook in de meeste landen voor.

5. Je naam gebruiken om je accounts te beveiligen blijft ook populair onder internetgebruikers. Dit jaar waren de meestgebruikte namen voor het aanmaken van wachtwoorden Daniel, Thomas, Jordan, Michael, Marina en Jessica. Ook namen van dieren (bijv. ‘aap’) of mythische wezens (bijv. ‘draak’) waren alomtegenwoordig.

Tips voor een goed wachtwoord

Hoewel bedrijven beveiligingsmaatregelen nemen om accounts te beschermen, moeten gebruikers toch voorzichtig met hun wachtwoorden zijn. Hieronder volgen een paar belangrijke tips om je ‘wachtwoordhygiëne’ te verbeteren:

1. Wees je bewust van alle accounts die in je bezit zijn. Experts raden aan ongebruikte accounts te verwijderen en zeggen dat je precies moet weten hoeveel er actief zijn. Zo kunt je gaten in je wachtwoordbeheer voorkomen.

2. Maak lange, unieke wachtwoorden en hergebruik ze nooit. De sterkste wachtwoorden bestaan uit Ingewikkelde combinaties van cijfers, hoofdletters, kleine letters en symbolen. Hergebruik is altijd een slecht idee — als één account wordt gehackt, lopen andere accounts gevaar.

3. Gebruik een password manager. Deze technologische oplossing versleutelt de opgeslagen wachtwoorden en maakt veilig delen mogelijk. Veel cyberincidenten gebeuren door eenvoudige menselijke fouten — mensen laten hun wachtwoorden rondslingeren en slaan ze op in Excel of andere onversleutelde applicaties.