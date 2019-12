Recept van de dag: ouderwetse sandwich

Nodig voor een, twee, drie, vier personen:

• boterhammen

• mayonaise

• mosterd

• tomatenketchup

• druppels Tabasco

• en alle restjes uit de koelkast!

Bereiding:

Gewoon twee sneden brood, heb je vast nog wel over. Doe dan even in de toaster. Niet bruin laten worden, even aantikken. Dan smeer je een laagje mayonaise op het brood, iedere snede een kant. En daarover een laagje mosterd.

Ik hou van de Engelse Colmans, maar een pittige Fransman mag ook. Vervolgens een dun laagje tomatenketchup. En een paar druppels tabasco. Mooi, nu heb je twee zeer ongezonde sneden brood, dus strooi je hier rijkelijk rucola op. Dat heb je vast nog over.

Je gaat naar de ijskast en neemt het vlees dat je over hebt. Snij dat heel dun. Bedek de sla met het vlees. Is het kip of kalkoen, dan neem je nog een plakje ham of uitgebakken spek ertussen. Oei, nog steeds niet gezond genoeg. Ja, ik weet het, prak een avocado en smeer dat over het vlees. Paar druppels heel gezonde citroensap daar weer over, wat peper nog, dan brood dichtklappen. Snij overdwars door. Steek en beide helften een prikker om te voorkomen dat alle wegschuift.

Strooi er wat chips naast, en zet er een klein bakje mayonaise bij om af en toe een puntje van het brood tijdens het eten in te kunnen dopen.

Oh, had je geen vlees over, neem dan ei. Had je geen ei dan neem je kaas, kortom, vandaag wordt er niet gekookt. Gewoon een ouderwetsche sandwich. Geniet ervan!

Wil iemand nog een super oliebollenrecept kwijt? Gauw, [email protected]