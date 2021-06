Zorgeloos varen: 5 tips voor de beginnende watersporter

1. „De nummer één regel op het water is simpel: doe alles in rust. Te veel sturen en gasgeven werk op het water eigenlijk altijd averechts.”

2. „Zorg eerst dat je het aanmeren onder de knie hebt, in elke mogelijke situatie. Achteruit, zijwaarts, tussen twee andere boten in: je moet het allemaal onder begeleiding een keer hebben gedaan voordat je solo het water opgaat.’

3. „Goed en duidelijk communiceren met anderen op de boot is cruciaal tijdens het varen en aanmeren. De schipper bepaalt alles en communiceert duidelijk wat hij doet en van plan is. De rest communiceert in heldere taal terug over de voordering van de taken.”

4. „De belangrijkste vaardigheid op het water is kijken. Zorg dat je altijd voldoende zicht om je heen hebt en houd andere boten in de gaten. Wat veel mensen niet weten is dat het zwaaien naar andere schippers niet alleen uit beleefdheid is, maar ook betekent dat je elkaar gezien hebt.”

5. „Geniet van de rust en ruimte om je heen. Nederland kent prachtige wateren, dus maak daar gebruik van.”