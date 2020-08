Recept van de dag: Kruudmoes

„Hierbij het recept hoe ik hem maak, eventueel kun je hem naar eigen smaak aanpassen. Evert Haije, Raalte.” Kruudmoes stamt nog uit de middeleeuwen, daar moet je zin in hebben, en toch, het heeft de middeleeuwen niet voor niets overleefd, denk ik dan. Hier komt die:

„Gort 24 uur laten weken in water. Rozijnen 4 uur laten weken in water. Karnemelk (3 liter) in grote pan en onder continue roeren aan de kook brengen. Nu de karnemelk niet meer laten koken. Gort zonder week water toevoegen en na 15 minuten de spek toevoegen en na nog eens 15 minuten de worst er in. Eventueel een paar hele stengels kervel erbij voor de smaak. Dit 1 uur rustig laten trekken. Vlees en kervel eruit halen en de rozijnen met weekwater toevoegen. Kervel weggooien. Na 10 minuten de verse, fijngesneden, kervel erbij.

Vlees snijden en weer in de pan. Nog 15 minuten al roerend laten trekken. Gas uit en een theelepeltje stroop erdoor roeren. Net als het gehele proces ook tijdens afkoelen steeds geregeld blijven roeren. Als het behoorlijk afgekoeld is naar smaak koude karnemelk toevoegen.”

Nodig voor vier personen:

• 4 l echte volle karnemelk (niet van die pruttel uit de supermarkt)

• 300 gr gort, geen vluggort

• 200 gr grote witte rozijnen

• 200 gr grote blauwe rozijnen

• 400 gr verse worst fijn

• 350 gr gerookt spek

vetlaag moet mooi rood zijn.

• enkele stengels kervel, vers van het land plus een behoorlijke beker met fijn gesneden jonge kervel.

• 1 theel stroop