Lezersvraag: wat te doen tegen oliegeur in stalen kastje?

Leontine: „Als nachtkastje heb ik een oud stalen werkplaatskastje uit een fabriek. Zodra het deurtje wordt geopend, komt je echter een zware oliegeur tegemoet.”

Zamarra: Je kunt het kastje een aantal keer schoonmaken met water met schoonmaakazijn of er een bakje baking soda in zetten. Mocht dat niet voldoende helpen, zet dan een middel in dat geuren afbreekt zoals de PowAir Penetrator.

