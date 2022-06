Smetvrees en angst weerhouden Nederlanders om een deelauto te gebruiken

Door redactie lifestyle Kopieer naar clipboard

Ⓒ 123rf

Een deelauto is een uitkomst voor mensen die slechts af en toe een auto nodig hebben. Het is in veel gevallen namelijk goedkoper dan een eigen auto omdat je als automobilist niet te maken hebt met vaste kosten zoals wegenbelasting en verzekering, want je betaalt alleen bij gebruik. Toch blijkt dat bijna de helft (46 procent) van de Nederlanders nooit van deelauto’s gebruikmaakt. Smetvrees is daarvoor een van de belangrijke redenen.