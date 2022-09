Zien: de meest opvallende bomen ter wereld

Gevangenisboom

De Boab Prison Tree wordt hij genoemd: de 1500 jaar oude, grote holle boom ten zuiden van Derby, in West-Australië. Deze boom zou ooit zijn gebruikt als gevangenis. De boom staat daarom symbool voor de slechte manier waarop gevangenen in de jaren negentig van de negentiende eeuw werden behandeld. Tegenwoordig staat er een hek om de boom om vandalisme tegen te gaan.

Bloederig

Het groene symbool van het eiland Tenerife: de Drakenbloedboom. Die groeit heel langzaam: tien jaar doet de boom erover om de hoogte van één meter te bereiken. Als de barst van de boom wordt opengesneden komt er roodachtig hars uit, die bekendstaat als drakenbloed. De bewoners gebruiken het sap van de boom vroeger als balsem om hun doden te balsemen. Tegenwoordig wordt het sap gebruikt om verf te maken. De boom staat momenteel onder druk door klimaatverandering.

Icoon van Afrika

In Madagaskar zijn dertig meter hoge Baobabs met een dikke stam van zo’n elf meter te bewonderen. Deze boom wordt ook wel de Tree of life genoemd omdat hij tijdens de regenperiode water opslaat in de dikke stam. Wanneer de droge periode aanbreekt kunnen er op die manier toch vruchten groeien die dieren weer kunnen eten. De paraplu-vormige boom heeft geen duidelijke groeiringen waardoor er niet duidelijk onderzoek gedaan kan worden naar de leeftijd van de Baobab, maar ze zouden wel meer dan duizend jaar oud kunnen worden. De Baobab is het icoon van Afrika.

De lucht in!

De allerhoogste boom van de wereld is maar liefst 115,61 meter lang en is vernoemd naar Hyperion, de titaan uit de Griekse mythologie. Deze grote boom is te vinden in Redwood National Park in de Amerikaanse staat Californië, maar de exacte locatie van Hyperion is geheim. Toeristen zouden de leefomgeving van de boom namelijk kunnen verstoren. Deze flinke boom is naar schatting tussen de 600 en 800 jaar oud.

Wurgboom

Ta Prohm is een tempel in Siem Reap, Cambodja. De tempel uit de twaalfde eeuw is uniek, mede door de boom die overal overheen en tussendoor groeit. Het lijkt wel alsof de boom de tempel ’wurgt’. De tempel en boom zijn zo fotogeniek, dat hier in 2001de film Lara Croft: Tomb Raider is opgenomen.