De ideale reis om het hoofd leeg te maken: een yogaretraite in Girona

’Buig voorover, plaats de handen op de grond en de neus naar de knieën.” Neus naar de knieën? Ze zal wel handen naar de knieën bedoelen. Dat lukt wel. Maar ik zie links en rechts enkele dames als een knipmes voorover dubbelgeklapt. Ik kom nog niet tot een kwart hiervan.

Gelukkig ben ik niet de enige die een beetje schuin voorover hangt en yogalerares Roos Veldt nuanceert haar opdracht. „Niet erg als je de grond niet raakt, buig zo nodig je benen en forceer niks, maar vooral: ADEM!”

We staan in een kring op het strand van Montgó vlak bij Girona in Noord-Spanje voor een paar dagen yogaretraite bij Costa Brava Recharges. De fijne en kalme stem van Roos werkt ontspannend. Ondersteboven hangend zie ik door mijn benen heen een groep scholieren die duikinstructies krijgt, verderop rent een hond en vlakbij komen harpoenvissers met hun buit de zee uit. Het vakantieseizoen is voorbij, het normale leven is weer begonnen.

Roos praat ons via de ’omgekeerde hond’ naar de ’cobra’, yogahoudingen die we vaker zullen tegenkomen. We sluiten af met een moment totale rust. Liggend op onze rug op een matje op het strand. Ogen dicht en adem.

In de ruime villa in de bergen rondom Girona staat sterrenchef Martin Bado ons op te wachten met een uitgebreide lunch. De Argentijn heeft in sterrenrestaurants in onder meer Peru, Bolivia en Brussel zijn sporen verdiend. Drie keer per dag zal hij het middelpunt van deze retraite zijn, waarbij hij smaken combineert die we nog niet kenden maar nooit meer zullen vergeten.

Chef Martin Bado bereidt een heerlijke lunch voor.

Alles vegetarisch. Bijvoorbeeld de aubergine met zwarte tapenade, pinda’s en zuur of het toetje van gekaramelliseerde perzik met gefermenteerde bessen in rode wijn en kaneel. Je proeft de heerlijke winter. En dat met een stralende zon en 22 graden.

Naast me zit Bérengère Nierop, een van de oprichters van Costa Brava Recharges. De Française woonde met haar gezin al een tijdje in Nederland toen ze besloot het roer om te gooien. „De drukte, de files, maar vooral de winterkou ging ons steeds meer tegenstaan”, zegt ze met Frans accent. „Toen mijn man een baan in Noord-Spanje kreeg aangeboden, hebben we geen seconde getwijfeld.”

Enthousiast

„In het piepkleine dorpje waar we gingen wonen, leerde ik Monica Enero kennen. Ze had er een yogaschool en moest haar pand uit. Inmiddels was ik zo enthousiast over meditatie en yoga, het heeft me zoveel rust en ontspanning gebracht, dat ik het wilde delen.”

„Het idee ontstond om yogareizen te organiseren. Met meditatie en yoga voor alle niveaus, maar ook lekker eten en op z’n tijd een heerlijke wijn, want het moet niet te zweverig worden. We zijn heel klein begonnen met vrienden uit mijn omgeving die meteen enthousiast waren en vaker wilden deelnemen.”

Monica Enero en Roos Veldt overleggen aan de rand van het zwembad.

Bérengerès stem wordt zachter: „Toen werd ik ineens vreselijk ziek en kwam ik op de intensive care terecht. Ik bleek een van de eerste coronapatiënten te zijn. In korte tijd van een fitte jonge vrouw naar een zielig hoopje mens. Gelukkig krabbelde ik beetje bij beetje weer op. Dat kostte me zo’n anderhalf jaar, maar één ding werd me duidelijk: ik wil alleen nog met leuke mensen werken en dingen doen die goed voelen. Ik ging me volledig voor de yogareizen inzetten.” Ze straalt terwijl we met de groep het glas heffen: santé!

Instralen

Veel tijd om na te tafelen is er niet, want ik heb een afspraak met Monica. Zij heeft mijn kamer omgetoverd tot een massageruimte met gedempt licht, wierook en rustgevende gong- en zeegeluiden. Ik verwacht knedende handen met massageolie die mijn stramme spieren soepel proberen te krijgen, maar ze staat naast me als een soort Jomanda, om me met haar handen in te stralen.

„Doe je ogen maar dicht”, fluistert ze en ik geef me over. Hoe sceptisch ik ook ben, toch gebeurt er van alles; ik voel een warmte door mijn lijf gaan en licht in mijn hoofd. Haar handen masseren zacht alle blokkades weg en val ik nou af en toe in slaap? Ik ben in ieder geval totaal ontspannen voor de rest van de avond.

De volgende dag staat een wandeling naar het stadje Girona op het programma. Maar niet voordat we de ochtendyoga en een rustige meditatie hebben gedaan. Natuurlijk alleen voor degenen die willen, want moeten is er niet bij.

De kathedraal van Santa Maria is een van de hoogste punten van de stad.

De wandeling gaat vanaf de afgelegen villa bergafwaarts langs smalle wegen en we komen via een bruggetje in het oude gedeelte van Girona. Terwijl we door een paar straatjes met kinderkopjes lopen, zien we bij het plein de steile trappen naar de enorme kathedraal van Santa Maria, een van de hoogste punten van de stad.

Wij blijven beneden en nemen plaats op een terras voor een heerlijke cortado (espresso met melk). Girona nodigt uit om door de smalle straatjes te struinen en dat doen we dan ook.

Zwembad

Middagyoga in de tuin.

Terug naar de villa gaan we in stijl, met de taxi. Vooral zodat we niet uitgeput aan de middagyoga beginnen. Dit keer buiten, naast het zwembad. Roos heeft de matjes alweer klaargelegd en enthousiast beginnen we. „Buig voorover, plaats de handen op de grond, neus naar de knieën en ADEM!”

Opvallend hoeveel soepeler mijn lijf al na een paar dagen is. Ik sta dan ook een stuk makkelijker voorovergebogen met mijn handen bijna aan de grond. Ondersteboven door mijn benen heen kijkend zie ik kok Martin de lunch klaarzetten. Je zou er stress van krijgen: hoe krijgen we dit heerlijke eten allemaal op...?!

Rijke geschiedenis

De Catalaanse stad Girona (Gerona op z’n Spaans) kent een rijke geschiedenis die door de Romeinen, Visigoten en Moren is bepaald. Een oude stad vol bezienswaardigheden waar veel toeristen aan de Costa Brava graag een dagje komen kijken. Er is veel te doen en te zien en vooral te eten. Dé plek om van tapas te genieten, maar ook een goede paella is er te vinden. El Celler de Can Roca, volgens velen het beste restaurant ter wereld (drie Michelinsterren), is in Girona gevestigd. Wel op tijd (minstens een jaar van tevoren) reserveren.

Zo kom je er

Wij vlogen in bijna twee uur van Schiphol naar Girona. Daar namen we een taxi die ons in een klein half uur naar de yogavilla in de bergen bracht. Daarvandaan is het ongeveer een half uur lopen naar het centrum van Girona.

costabravarecharges.com